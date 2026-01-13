В 17-м туре немецкой Бундеслиги состоится матч «Штутгарта» и «Айнтрахта». Встреча запланирована на 13 января 20:30 мск.

«Айнтрахт» ведет борьбу за место в зоне еврокубков. Пока что клуб находится за ее пределами, но отстает всего на один пункт, поэтому победа вполне может решить эту проблему.

«Штутгарт» не настроен раздавать очки. У команды всего одно поражение в домашних стенах. Хозяева не проигрывают в чемпионате уже 3 тура. При этом «автозаводцы» имеют возможность подняться в топ-4. Нас ждет упорная борьба за 3 очка. Ни одна из команд не намерена уступать.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.30.

Букмекеры дают 1.65 на победу «Штутгарта», 4.40 на ничью и 5.00 на победу «Айнтрахта».

Искусственный интеллект предсказал командам ничью со счетом 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Штутгарт» — «Айнтрахт» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.