В 17-м туре немецкой Бундеслиги состоится матч «Штутгарта» и «Айнтрахта». Встреча запланирована на 13 января 20:30 мск.
«Айнтрахт» ведет борьбу за место в зоне еврокубков. Пока что клуб находится за ее пределами, но отстает всего на один пункт, поэтому победа вполне может решить эту проблему.
«Штутгарт» не настроен раздавать очки. У команды всего одно поражение в домашних стенах. Хозяева не проигрывают в чемпионате уже 3 тура. При этом «автозаводцы» имеют возможность подняться в топ-4. Нас ждет упорная борьба за 3 очка. Ни одна из команд не намерена уступать.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.30.
- Букмекеры дают 1.65 на победу «Штутгарта», 4.40 на ничью и 5.00 на победу «Айнтрахта».
- Искусственный интеллект предсказал командам ничью со счетом 1:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Штутгарт» — «Айнтрахт» смотрите на LiveCup.Run.
