Московское «Динамо» интересуется защитником «Ботафого» Давидом Рикардо.

Давид Рикардо globallookpress.com

По информации журналиста Вене Казагранде, клуб предложил бразильскому клубу 6 миллионов евро за трансфер молодого игрока, а также 1 миллион евро в виде бонусов.

Ранее «Торино» пытался приобрести Рикардо, но оба предложения были отвергнуты. Сначала итальянцы хотели арендовать футболиста с возможностью последующего выкупа, а затем предложили сделать опцию выкупа обязательной.

В сезоне 2025 года Давид Рикардо сыграл 22 матча за «Ботафого» в чемпионате Бразилии, забив один гол и отдав одну результативную передачу.