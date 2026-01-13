«Сельта» одержала победу над «Севильей» (1:0) в матче 19-го тура испанской Примеры.
Единственный гол в этом матче гости забили на 88-й минуте благодаря точному удару Маркоса Алонсо с пенальти.
Результат матча
СевильяСевилья0:1СельтаВиго
0:1 Маркос Алонсо 88' пен.
Севилья: Одиссеас Влаходимос, Хосе Анхель Кармона, Кике Салас (Танги Ньянзу 82'), Хуанлу Санчес (Мигел Анхель Сьерра 83'), Батиста Менди, Неманья Гудель, Люсьен Агум, Джибриль Соу, Исаак Ромеро (Рубен Варгас 59'), Пеке (Алексис Санчес 59'), Oso
Сельта: Йонуц Раду, Оскар Мингуэза (Серхио Каррейра 90'), Маркос Алонсо, Карл Старфельт, Хави Родригес, Илаш Мориба, Мигел Роман Гонсалес, Борха Иглесиас (Уиллот Сведберг 58'), Яго Аспас (Пабло Дуран 58'), Брайан Сарагоса (Хави Руэда 67'), Юнас Эль-Абделлауи (Уго Альварес 67')
Жёлтые карточки: Исаак Ромеро 61', Хуанлу Санчес 75', Батиста Менди 86' — Илаш Мориба 34', Оскар Мингуэза 89', Уго Альварес 90+3'
«Сельта» располагается на 7-й позиции в таблице Примеры с 29-ю очками в активе. «Севилья» — на 14-й строчке с 20-ю баллами.