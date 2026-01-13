«Сельта» одержала победу над «Севильей» (1:0) в матче 19-го тура испанской Примеры.

Единственный гол в этом матче гости забили на 88-й минуте благодаря точному удару Маркоса Алонсо с пенальти.

Результат матча

Севилья Севилья 0:1 Сельта Виго

0:1 Маркос Алонсо 88' пен.

Севилья: Одиссеас Влаходимос, Хосе Анхель Кармона, Кике Салас ( Танги Ньянзу 82' ), Хуанлу Санчес ( Мигел Анхель Сьерра 83' ), Батиста Менди, Неманья Гудель, Люсьен Агум, Джибриль Соу, Исаак Ромеро ( Рубен Варгас 59' ), Пеке ( Алексис Санчес 59' ), Oso

Сельта: Йонуц Раду, Оскар Мингуэза ( Серхио Каррейра 90' ), Маркос Алонсо, Карл Старфельт, Хави Родригес, Илаш Мориба, Мигел Роман Гонсалес, Борха Иглесиас ( Уиллот Сведберг 58' ), Яго Аспас ( Пабло Дуран 58' ), Брайан Сарагоса ( Хави Руэда 67' ), Юнас Эль-Абделлауи ( Уго Альварес 67' )

Жёлтые карточки: Исаак Ромеро 61', Хуанлу Санчес 75', Батиста Менди 86' — Илаш Мориба 34', Оскар Мингуэза 89', Уго Альварес 90+3'