Агент полузащитника Дмитрия Баринова Алексей Банатин прокомментировал его трансфер из «Локомотива» в ЦСКА.

Дмитрий Баринов globallookpress.com

«Очень рады, что переход состоялся. Хочу сказать большое спасибо самому Диме за терпение, его семье. Это был очень непростой шаг. Большое количество времени Баринов не хотел даже слышать ни о каких других вариантах, не думал об уходе.

Дима лично встречался со всеми руководителями "Локомотива", которые ему говорили, что полностью заинтересованы в продлении контракта. Но договорённости со стороны клуба, к сожалению, не были исполнены. Поэтому мы решили принять предложение ЦСКА. Мы очень довольны и готовы бороться за чемпионство в составе великой команды. Поздравляю поклонников ЦСКА, команда станет только сильнее», — сказал Банатин «Чемпионату».

29-летний Баринов является воспитанником «Локомотива», и всю карьеру провел в этом клубе.