Футбольный комментатор Нобель Арустамян прокомментировал переход полузащитника Дмитрия Баринова из «Локомотива» в ЦСКА.

Дмитрий Баринов globallookpress.com

«Трансфер Баринова обнажает главную проблему сегодняшнего "Локо" — клуб не научился сохранять российских игроков с истекающим контрактом. До Баринова "Локомотив" так же сложно расставался с Антоном Миранчуком и Рифатом Жемалетдиновым.

За два года прямым конкурентам отдали Самошникова и Глушенкова. И это, безусловно, проблема для "Локомотива". Уверен, вопросы, почему так происходит, должны возникать прежде всего внутри клуба. Например, до сих пор непонятно, как команда выстраивает стратегию продления собственных футболистов.

Например, в "Краснодаре" действует правило: важно продлить игрока за два года до истечения контракта. Если футболист не продлевает его до этого времени, его либо продают, либо переводят во вторую команду. Такой вот жёсткий подход. "Локо" ждёт до последнего, поэтому не стоит удивляться тому, что такие ситуации случаются.

Похоже, именно от такого отношения и уходит Дмитрий. Летний интерес со стороны Фабио Челестини оказался сильнее неопределённости в общении с родным клубом. Увидим на дистанции: правильно ли поступает Баринов», — написал Арустамян в телеграм-канале.

Напомним, что Баринов подписал контракт с ЦСКА до лета 2029-го года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Локомотив» 17 матчей в рамках РПЛ, забил 3 гола и сделал 4 голевые передачи.