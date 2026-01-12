«Реал» объявил об уходе Хаби Алонсо с поста главного тренера.

Хаби Алонсо globallookpress.com

«Футбольный клуб "Реал" объявляет, что по взаимному соглашению с Хаби Алонсо принято решение завершить его работу в качестве главного тренера первой команды.

Хаби Алонсо всегда будет пользоваться любовью и восхищением всех болельщиков "Реала", потому что он — легенда "Реала" и всегда воплощал ценности нашего клуба. "Реал Мадрид" всегда будет его домом.

Наш клуб благодарит Хаби Алонсо и весь его тренерский штаб за их работу и преданность делу в это время и желает им всего наилучшего в новой главе их жизни», — говорится в сообщении на официальном сайте «Реала».

Напомним, что Хаби Алонсо возглавил «сливочных» летом 2025-го года.

Вчера, 11-го января «Реал» уступил «Барселоне» в финале Суперкубка Испании со счетом 2:3.