Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов объявил о том, что клуб возобновил переговоры о переходе полузащитника Дмитрия Баринова в ЦСКА.

Дмитрий Баринов globallookpress.com

«После прошедшего сегодня медицинского обследования команды "Локомотив", ПФК ЦСКА обратился с новым обращением о выкупе прав на футболиста Дмитрия Баринова, которое значительно превышает начальное предложение. В сложившейся ситуации "Локомотив" возобновил переговоры. Таким образом, клуб на данный момент принял решение не отправлять Дмитрия Баринова на сборы с командой до разрешения ситуации по переговорам», — цитирует Ульянова пресс-служба клуба.

В текущем сезоне футболист провел за «Локомотив» 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя мячами и четырьмя результативными передачами.