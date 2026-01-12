Защитник Игорь Дивеев поделился своими мыслями о переходе из ЦСКА в «Зенит».

Игорь Дивеев globallookpress.com

«Этот переход — важный и ответственный шаг для меня. Я с большим уважением отношусь к "Зениту". Хочу прогрессировать и приносить пользу команде.

Совместная работа с Семаком в "Уфе"? Да, мы работали с Сергеем Богдановичем, когда я ездил на зимние сборы с основой уфимского клуба, поэтому знаю его требования, представляю, в какой футбол он играет. Скоро начнется предсезонная подготовка, мы там встретимся и обсудим все детали», — цитирует Дивеева пресс-служба «Зенита».

В воскресенье «Зенит» объявил о переходе Дивеева из ЦСКА. Соглашение с 26‑летним игроком рассчитано до конца сезона‑2028/29.