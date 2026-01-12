Защитник Игорь Дивеев поделился своими мыслями о переходе из ЦСКА в «Зенит».

Игорь Дивеев
Игорь Дивеев globallookpress.com

«Этот переход — важный и ответственный шаг для меня.  Я с большим уважением отношусь к "Зениту".  Хочу прогрессировать и приносить пользу команде.

Совместная работа с Семаком в "Уфе"?  Да, мы работали с Сергеем Богдановичем, когда я ездил на зимние сборы с основой уфимского клуба, поэтому знаю его требования, представляю, в какой футбол он играет.  Скоро начнется предсезонная подготовка, мы там встретимся и обсудим все детали», — цитирует Дивеева пресс-служба «Зенита».

В воскресенье «Зенит» объявил о переходе Дивеева из ЦСКА.  Соглашение с 26‑летним игроком рассчитано до конца сезона‑2028/29.