В 19-м туре испанской Примеры «Райо Вальекано» примет «Мальорку». Встреча состоится 11 января в 16:00 мск на стадионе «Кампо-де-Вальекас» в Мадриде.

«Райо Вальекано» давно не побеждает в Примере. Безвыигрышная серия «пчел» составляет 8 поединков. На данный момент команда имеет 19 очков, с которыми занимает 15-е место. От зоны вылета хозяев отделяют 2 пункта.

«Мальорка» с 18 баллами располагается на 17-й позиции. Клуб проиграл только один матч из пяти в Примере. Гости уступили «Жироне» и после этого стали еще ближе к зоне вылета. Сейчас дистанция составляет один пункт.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.54.

Букмекеры дают 1.90 на победу «Райо Вальекано», 3.30 — на ничью, 4.90 на победу «Мальорки».

Искусственный интеллект предсказал результативную ничью со счетом 2:2.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Райо Вальекано» — «Мальорка» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.