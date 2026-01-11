В 19-м туре испанской Примеры «Райо Вальекано» примет «Мальорку». Встреча состоится 11 января в 16:00 мск на стадионе «Кампо-де-Вальекас» в Мадриде.
«Райо Вальекано» давно не побеждает в Примере. Безвыигрышная серия «пчел» составляет 8 поединков. На данный момент команда имеет 19 очков, с которыми занимает 15-е место. От зоны вылета хозяев отделяют 2 пункта.
«Мальорка» с 18 баллами располагается на 17-й позиции. Клуб проиграл только один матч из пяти в Примере. Гости уступили «Жироне» и после этого стали еще ближе к зоне вылета. Сейчас дистанция составляет один пункт.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.54.
- Букмекеры дают 1.90 на победу «Райо Вальекано», 3.30 — на ничью, 4.90 на победу «Мальорки».
- Искусственный интеллект предсказал результативную ничью со счетом 2:2.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Райо Вальекано» — «Мальорка» смотрите на LiveCup.Run.
