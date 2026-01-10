прогноз на матч Ла Лиги, ставка за 2.54

11 января в 19-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Райо Вальекано»и «Мальорка». Начало игры — в 16:00 мск.

«Райо Вальекано»

Турнирное положение: «Пчелы» ходят в середняках лиги. Команда находится на 14 месте турнирной таблицы.

При этом «Райо Вальекано» на три очка оторвался от зоны вылета. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Пчелы» одолели «Гранаду» (3:1).

До того команда расписала мировую с «Хетафе» (1:1). А вот поединок с «Эльче» завершился коллизией (0:4).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Райо Вальекано» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Пчелы» нынче крайне нестабильны в плане результатов. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.

Причем «Райо Вальекано» традиционно неудачно противостоит «Мальорка». В пяти последних очных поединках команда уступила 3 раза при 2 ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Пчелы» намерены оторваться от опасной зоны.

«Мальорка»

Турнирное положение: «Островитяне» бьются за выживание в элите. Команда ныне пребывает на 16 строчке турнирной таблицы.

Причем «Мальорка» набрала всего 18 очков. При этом команда в среднем забивает фактически гол за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Мальорка» уступила «Жироне» (1:2).

До того команда подписала мировую с «Валенсией» (1:1). А вот чуть ранее она минимально уступила «Депортиво».

При этом «Мальорка» в 5 своих последних поединках добыла одну победу. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Островитяне» в последних поединках смотрелись бледновато. Команда не побеждает 3 матча кряду.

При этом «Мальорка» не преуспевает в плане надежности тылов. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.

«Островитяне» в трех своих последних матчах забили всего 2 мяча. Да и отрыв от опасной зоны измеряется всего 2 очками.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Островитяне» намерены зацепиться как минимум за один балл.

Статистика для ставок

«Пчелы» не уступили в 2 своих последних поединках

«Островитяне» не побеждают 3 матча кряду

«Мальорка» забивает в среднем гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Райо Вальекано» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.88. Ничья оценена в 3.14, а победа оппонента — в скромные 4.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.40 и 1.52.

Прогноз: «Райо Вальекано» способен прибавить в плане реализации, да и оппонент пропускает частенько.

Номинальные хозяева мотивированы подтянуться к зоне еврокубков, и уж точно сразу активно полетят в атаку.

Ставка: Победа «Райо Вальекано» в 1 тайме за 2.54.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.40