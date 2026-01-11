Вратарь «Балтики» Максим Бориско высказался об интересе других клубов РПЛ к нему.

Максим Бориско globallookpress.com

«Я никаких разговоров о том, что кто‑то интересуется, не слышал. У меня цель одна — хорошо подготовиться ко второй части сезона, чтобы выглядеть как минимум не хуже, чем до зимы. Хочется побороться за исторические места для "Балтики" в этом сезоне», — цитирует Бориско «Матч ТВ».

«Балтика» набрала 35 очков за 18 туров и занимает 5-е место в турнирной таблице. 25‑летний Бориско пропустил в текущем сезоне РПЛ 7 мячей, 12 раз отстоял «на ноль».