Нападающий «Аль-Иттихад» Карим Бензема считает, что проведение финала Суперкубка Испании между «Барселоной» и «Реалом» в Саудовской Аравии является хорошим знаком для местного футбола.

Карим Бензема globallookpress.com

«Здесь много людей, это отличный матч для всех, для болельщиков. Здесь, в Джидде, у нас очень большой стадион, что очень важно для саудовцев. Здесь много болельщиков "Реала", думаю, они будут играть как дома.

Это хорошо для саудовского футбола, что две лучшие команды мира встречаются здесь в борьбе за Кубок, и для испанцев тоже. Это шанс увидеть другую страну с другой культурой, что важно для всех», — сказал Бензема в интервью Movistar.

Матч между «Барселоной» и «Реалом» стартовал в 22:00 по мск. После 36-и минут «сине-гранатовых» ведут в счете 1:0.