Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о предстоящем финале Суперкубка Испании между «Барселоной» и «Реалом».

Юрий Семин
Юрий Семин globallookpress.com

«В этих матчах фаворита нет.  Две выдающиеся команды, у каждого свой стиль и большие козыри.  Всё непредсказуемо.  Когда Анчелотти тренировал "Реал", я болел за них, сейчас я пока в раздумье.

На сегодняшний момент мне очень симпатична "Барселона".  Большая группа молодых ребят, играющих в особый футбол, который прививает тренер.  Это очень интересный матч», — сказал Семин «Матч ТВ».

Матч между «Барселоной» и «Реалом» состоится 11-го января, в 22:00 по мск.  Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.