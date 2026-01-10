Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о предстоящем финале Суперкубка Испании между «Барселоной» и «Реалом».

Юрий Семин globallookpress.com

«В этих матчах фаворита нет. Две выдающиеся команды, у каждого свой стиль и большие козыри. Всё непредсказуемо. Когда Анчелотти тренировал "Реал", я болел за них, сейчас я пока в раздумье.

На сегодняшний момент мне очень симпатична "Барселона". Большая группа молодых ребят, играющих в особый футбол, который прививает тренер. Это очень интересный матч», — сказал Семин «Матч ТВ».

Матч между «Барселоной» и «Реалом» состоится 11-го января, в 22:00 по мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.