Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев оценил перспективы «Локомотива» выиграть РПЛ по итогам текущего сезона.

Алексей Батраков («Локомотив») globallookpress.com

«Не удивлюсь, если "Локомотив" станет чемпионом. Бывают случайные чемпионы, но не в этом случае. У "Локомотива" всё для этого есть — хороший стадион, база, академия, инфраструктура и команда. Также они хорошо работают с подбором кадров, которые будут приносить результат. Конечно, без Баринова будет сложнее. Жаль, что он ушёл из "Локомотива". В ближайшие годы команда могла заматереть, быть стабильной. Но вместо него появится кто-то другой», — цитирует Игнатьева «Советский спорт».

«Локомотив» завершил первую часть сезона на 3-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков за 18 встреч.