Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев оценил перспективы «Локомотива» выиграть РПЛ по итогам текущего сезона.
«Не удивлюсь, если "Локомотив" станет чемпионом. Бывают случайные чемпионы, но не в этом случае. У "Локомотива" всё для этого есть — хороший стадион, база, академия, инфраструктура и команда. Также они хорошо работают с подбором кадров, которые будут приносить результат. Конечно, без Баринова будет сложнее. Жаль, что он ушёл из "Локомотива". В ближайшие годы команда могла заматереть, быть стабильной. Но вместо него появится кто-то другой», — цитирует Игнатьева «Советский спорт».
«Локомотив» завершил первую часть сезона на 3-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков за 18 встреч.