Полузащитник «Зенита» Жерсон официально перебрался в «Крузейро». Об этом сообщает клубная пресс-служба питерцев.

«Сине-бело-голубые благодарят Жерсона и желают удачи в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.

Ранее была информация, что за 28-летнего футболиста клуб из Белу-Оризонти заплатит около 30 млн евро и передаст часть прав на игроков из молодежной команды.

В текущем сезоне РПЛ бразилец провёл 12 матчей и забил один гол.

Напомним, что «Зенит» на данный момент занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.