После этой игре «Боруссия» с 33 очками занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги, «Айнтрахт» (26) — седьмой.

Отметим, что команды обменялись забитыми мячами в компенсированное арбитром время.

В составе хозяев поля точными ударами отметились Кан Узун , Юнес Эбнуталибо и Махмуд Дахуд , а за гостей голы забили Максимилиан Байер , Феликс Нмеча и Карни Чуквуэмека .

В матче 16-го тура немецкой Бундеслиги «Айнтрахт» и дортмундская «Боруссия» сыграли вничью со счетом 3:3.

