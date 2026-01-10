В матче 16-го тура немецкой Бундеслиги «Айнтрахт» и дортмундская «Боруссия» сыграли вничью со счетом 3:3.
В составе хозяев поля точными ударами отметились Кан Узун, Юнес Эбнуталибо и Махмуд Дахуд, а за гостей голы забили Максимилиан Байер, Феликс Нмеча и Карни Чуквуэмека.
Отметим, что команды обменялись забитыми мячами в компенсированное арбитром время.
Результат матча
Айнтрахт ФФранкфурт2:2Боруссия ДДортмунд
0:1 Максимилиан Байер 10' 1:1 Джан Узун 22' пен. 1:2 Феликс Нмеча 68' 2:2 Younes Ebnoutalib 71'
Айнтрахт Ф: Кауан Сантос, Расмус Кристенсен, Робин Кох, Артур Теате (Ннамди Коллинз 83'), Натаниэль Браун, Рицу Доан, Хуго Ларссон, Джан Узун (Арно Калимуэндо 63'), Ансгар Кнауфф (Марио Гётце 77'), Эмиль Хойлунд (Махмуд Дахуд 77'), Younes Ebnoutalib
Боруссия Д: Грегор Кобель, Даниэль Свенссон, Юлиан Рюэрсон, Нико Шлоттербек, Вальдемар Антон, Никлас Зюле (Карим Адейеми 75'), Феликс Нмеча, Серу Гирасси (Фабиу Силва 66'), Юлиан Брандт (Карни Чуквуэмека 87'), Максимилиан Байер (Эмре Джан 75'), Марсель Забитцер
Жёлтые карточки: Артур Теате 43', Натаниэль Браун 67', Арно Калимуэндо 82' — Вальдемар Антон 29', Никлас Зюле 41', Эмре Джан 87'
После этой игре «Боруссия» с 33 очками занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги, «Айнтрахт» (26) — седьмой.