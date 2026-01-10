Юрий Жирков и Роман Шаронов стали ассистентами главного тренера московского «Динамо» Ролана Гусева.

Юрий Жирков globallookpress.com

По информации клубной пресс-службы, в тренерский штаб также вошел Агустин Киильяборда, который будет отвечать за физическую подготовку игроков.

«Бывший защитник сборной России Роман Шаронов, дважды становившийся чемпионом России в составе "Рубина", начинал тренерскую карьеру в казанском клубе. В сезоне-2020/21 входил в тренерский штаб кипрского "Пафоса", а с 2022-го по 2024-й возглавлял "СКА-Хабаровск". Имеет лицензию УЕФА Pro.

Юрий Жирков в бытность игроком пять раз выигрывал чемпионат России, по шесть раз Кубок и Суперкубок страны, становился чемпионом и обладателем Кубка Англии с "Челси", а также в составе ЦСКА брал Кубок УЕФА вместе с Роланом Гусевым. В "Динамо" Жирков провёл три сезона, за которые сыграл 67 матчей и забил 5 голов. За сборную России провёл больше 100 матчей и является бронзовым призёром чемпионата Европы-2008. Карьеру футболиста завершил в 2022 году», — представили новых тренеров в клубе.