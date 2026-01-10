Лидер РПЛ «Краснодар» решил приостановить переговоры с «Пари НН» по поводу трансфера форварда Хуана Боселли, сообщает издание «Чемпионат».

Хуан Боселли globallookpress.com

В конце прошлого года клубы начали контакты по переходу 26-летнего уругвайца, но сейчас они зашли в тупик и руководство «быков» приняло их временно поставить на паузу, а сам трансфер, скорее всего, сорвется.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что Боселли станет футболистом «Краснодара», а в обратном направлении последует нападающий Александр Кокшаров.

В этом сезоне уругваец сыграл за «Пари НН» 20 матчей и забил в них 10 голов. Сейчас на Transfermarkt его оценивают в € 1,5 млн.