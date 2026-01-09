Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Даррен Флетчер высказался о своем будущем в клубе.

Даррен Флетчер globallookpress.com

«Разговаривал ли я с владельцем Рэтклиффом по поводу своего будущего? Нет, не разговаривал. Что касается меня, я сосредоточен на текущей работе. Никаких мыслей или разговоров о моем будущем.

Мне полностью доверили ответственность на ближайшие игры. Принимать собственные решения, руководить командой и готовить ее к матчу — вот чем я и занимаюсь. Никаких других разговоров не было», — цитирует Флетчера Sky Sports.

Напомним, что Флетчер занял этот пост после увольнения Рубена Аморима. «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ.