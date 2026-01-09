В пятницу, 9 января, сборная Камеруна сыграет против сборной Марокко в 1/4 финала Кубка африканских наций. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Камерун

Камерун занял вторую позицию в группе, уступив первую Кот-д'Ивуару, а также опередив третий в таблице Мозамбик и четвертый — Габон. Команда, таким образом, вышла в 1/8 финала, где сыграла против Южную Африку, которую уверенно прошла лишь по итогам основного времени. В своей предыдущей игре в рамках как раз первой стадии плей-офф Кубка африканских наций сборная обыграла ЮАР (2:1). Перед этим в последнем туре группового раунда турнира коллектив также был на высоте, когда с аналогичным результатом одержал победу над Мозамбиком.

В семи последних играх, которые пришлись на разные турниры, Камерун проиграл лишь однажды при четырех победах и двух ничьих. Такая форма вроде бы сулит сборной неплохие шансы на итоговый успех, тем не менее, добиться этого ей будет непросто, если учесть перевес соперника в классе. Кристиан Кофан — лучший бомбардир команды в Кубке африканских наций с двумя голами.

Марокко

Марокко занял первую позицию в группе, опередив второй в группе Мали, третьи в таблице — Коморские острова и четвертую — Замбию. Команда благодаря такому результату вышла в 1/8 финала турнира, где сыграла против Танзании, с которой не без труда разобралась по итогам 90 минут. В своей предыдущей игре в рамках первой стадии плей-офф сборная одержала минимальную победу над Танзанией со счетом 1:0. Перед этим в последнем туре группового раунда Кубка африканских наций коллектив также оказался на высоте, когда не оставил шансов Замбии (3:0).

В 21-й предыдущей игре, которые были официальными и товарищескими, Марокко не проиграл при 18-ти победах и трех ничьих. Такая форма сулит сборной хорошие шансы на победу, особенно если учесть перевес в классе над соперником, тем не менее, оппонент ей выпал явно не из легких. Браим Диас — лучший бомбардир команды и Кубка африканских наций с четырьмя голами. Из-за травмы не поможет команде полузащитник Унаи.

Личные встречи

За всю историю команды сыграли между собой 13 матей. В 6 играх победила сборная Камеруна, в 2 Марокко, оставшиеся 5 матчей завершились вничью.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.90