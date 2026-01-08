9 января в четвертьфинале Кубка африканских наций по футболу сыграют Камерун и Марокко. Начало игры — в 22:00 мск.
Камерун
Турнирное положение: Камерун занял вторую позицию в группе, уступив первую Кот-д'Ивуару, а также опередив третий в таблице Мозамбик и четвертый — Габон.
Команда, таким образом, вышла в 1/8 финала, где сыграла против Южную Африку, которую уверенно прошла лишь по итогам основного времени.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках как раз первой стадии плей-офф Кубка африканских наций сборная обыграла ЮАР (2:1).
Перед этим в последнем туре группового раунда турнира коллектив также был на высоте, когда с аналогичным результатом одержал победу над Мозамбиком.
Прогнозы и ставки на Кубок Африки
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в семи последних играх, которые пришлись на разные турниры, Камерун проиграл лишь однажды при четырех победах и двух ничьих.
Такая форма вроде бы сулит сборной неплохие шансы на итоговый успех, тем не менее, добиться этого ей будет непросто, если учесть перевес соперника в классе.
Кристиан Кофан — лучший бомбардир команды в Кубке африканских наций с двумя голами.
Марокко
Турнирное положение: Марокко занял первую позицию в группе, опередив второй в группе Мали, третьи в таблице — Коморские острова и четвертую — Замбию.
Команда благодаря такому результату вышла в 1/8 финала турнира, где сыграла против Танзании, с которой не без труда разобралась по итогам 90 минут.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках первой стадии плей-офф сборная одержала минимальную победу над Танзанией со счетом 1:0.
Перед этим в последнем туре группового раунда Кубка африканских наций коллектив также оказался на высоте, когда не оставил шансов Замбии (3:0).
Не сыграют: травмирован — Унаи, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в 21-й предыдущей игре, которые были официальными и товарищескими, Марокко не проиграл при 18-ти победах и трех ничьих.
Такая форма сулит сборной хорошие шансы на победу, особенно если учесть перевес в классе над соперником, тем не менее, оппонент ей выпал явно не из легких.
Браим Диас — лучший бомбардир команды и Кубка африканских наций с четырьмя голами.
Статистика для ставок
- в трех последних матчах Камеруна забивали обе команды
- в трех из четырех последних матчей Камерун выиграл
- в четырех из шести последних матчей Марокко забил больше 1,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Марокко — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.58. Ничья — в 3.65, победа Камеруна — в 6.90.
ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.35 и 1.60.
Прогноз: в четырех из шести последних матчей Марокко забил больше 1,5 голов. В двух предыдущих поединках этих сборных он также забил больше 1,5 голов.
И хотя в 13-ти последних матчах Камерун пропустил меньше 1,5 голов, фактор высокой результативности фаворита игры обещает стать решающим в данном поединке.
Ставка: индивидуальный тотал Марокко больше 1,5 голов за 1.90.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь так было в трех последних матчах Камеруна.
Ставка: обе команды забьют за 2.30.