прогноз на матч Кубка африканских наций, ставка за 1.90

9 января в четвертьфинале Кубка африканских наций по футболу сыграют Камерун и Марокко. Начало игры — в 22:00 мск.

Камерун

Турнирное положение: Камерун занял вторую позицию в группе, уступив первую Кот-д'Ивуару, а также опередив третий в таблице Мозамбик и четвертый — Габон.

Команда, таким образом, вышла в 1/8 финала, где сыграла против Южную Африку, которую уверенно прошла лишь по итогам основного времени.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках как раз первой стадии плей-офф Кубка африканских наций сборная обыграла ЮАР (2:1).

Перед этим в последнем туре группового раунда турнира коллектив также был на высоте, когда с аналогичным результатом одержал победу над Мозамбиком.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних играх, которые пришлись на разные турниры, Камерун проиграл лишь однажды при четырех победах и двух ничьих.

Такая форма вроде бы сулит сборной неплохие шансы на итоговый успех, тем не менее, добиться этого ей будет непросто, если учесть перевес соперника в классе.

Кристиан Кофан — лучший бомбардир команды в Кубке африканских наций с двумя голами.

Марокко

Турнирное положение: Марокко занял первую позицию в группе, опередив второй в группе Мали, третьи в таблице — Коморские острова и четвертую — Замбию.

Команда благодаря такому результату вышла в 1/8 финала турнира, где сыграла против Танзании, с которой не без труда разобралась по итогам 90 минут.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках первой стадии плей-офф сборная одержала минимальную победу над Танзанией со счетом 1:0.

Перед этим в последнем туре группового раунда Кубка африканских наций коллектив также оказался на высоте, когда не оставил шансов Замбии (3:0).

Не сыграют: травмирован — Унаи, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 21-й предыдущей игре, которые были официальными и товарищескими, Марокко не проиграл при 18-ти победах и трех ничьих.

Такая форма сулит сборной хорошие шансы на победу, особенно если учесть перевес в классе над соперником, тем не менее, оппонент ей выпал явно не из легких.

Браим Диас — лучший бомбардир команды и Кубка африканских наций с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах Камеруна забивали обе команды

в трех из четырех последних матчей Камерун выиграл

в четырех из шести последних матчей Марокко забил больше 1,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Марокко — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.58. Ничья — в 3.65, победа Камеруна — в 6.90.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.35 и 1.60.

Прогноз: в четырех из шести последних матчей Марокко забил больше 1,5 голов. В двух предыдущих поединках этих сборных он также забил больше 1,5 голов.

И хотя в 13-ти последних матчах Камерун пропустил меньше 1,5 голов, фактор высокой результативности фаворита игры обещает стать решающим в данном поединке.

Индивидуальный тотал Марокко больше 1,5 голов

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч Камерун — Марокко принесёт чистый выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: индивидуальный тотал Марокко больше 1,5 голов за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь так было в трех последних матчах Камеруна.

Обе команды забьют

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч Камерун — Марокко принесёт прибыль 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: обе команды забьют за 2.30.