Нападающий «Челси» Лиам Делап прокомментировал поражение своей команды от «Фулхэма» (1:2) в рамках 21-го тура АПЛ.

Лиам Делап globallookpress.com

«Конечно, это очень тяжело пережить. Мы действительно выложились как команда и долго боролись вдесятером. Ребята проявили невероятный дух, веру и характер, чтобы вернуться в игру. Их два гола пришли буквально из ниоткуда. Мы хорошо вернулись в игру, но иногда такое случается в футболе, и нам просто нужно не опускать руки.

Для меня это было трудное начало из-за нескольких травм, всегда сложно прийти в форму и начать играть. Сейчас я нахожусь в периоде, когда начинаю чувствовать себя хорошо, так что, надеюсь, это продолжится до конца сезона», — приводит слова Делапа пресс-служба «Челси».

«Челси» набрал 31 балл и занимает 8-е место в АПЛ.