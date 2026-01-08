8 января на в Лондоне на «Эмирейтс» состоится матч 21-го тура АПЛ между «Арсеналом» и «Ливерпулем». Старт поединка в 23:00 мск.

«Арсенал» побеждает матч за матчем. «Канониры» сейчас на первом месте. У них уже 5 очков отрыва от «Ман Сити», а сегодня может стать еще больше, если они воспользуются третьей ничьей «горожан». В прошлом туре «Арсенал» победил «Борнмут» 3:2. Победа стала для команды Артеты пятой подряд в АПЛ.

«Ливерпуль» проводит не самый удачный сезон. Команда Арне Слота борется за четвертое место и пока что ей удается держаться, однако позади догоняют оппоненты. Ничьи с «Лидсом» и «Фулхэмом» показывают, что у «красных» есть проблемы и выезд в Лондон может дать ответы на некоторые важные вопросы.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.05.

Букмекеры «Арсенал» фаворитом за 1.58, на победу «Ливерпуля» они дают 6.00, на ничью предлагают 4.15.

Искусственный интеллект считает, что команды не выявят победителя и сыграют нулевую ничью.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Арсенал» — «Ливерпуль» смотрите на LiveCup.Run. Составы и статистика также доступны на сайте.

