В матче 21-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм» уступил «Ноттингем Форест» с результатом 1:2.

Счет был открыт в этой игре на 13-й минуте, когда Мурильо поразил собственные ворота. На 55-й минуте отличился Николас Домингес и восстановил статус-кво. Вырвать победу гостям удалось на 89-й минуте, когда Морган Гиббс-Уайт четко реализовал пенальти.

Результат матча Вест Хэм Лондон 1:1 Ноттингем Форест Ноттингем 0:1 Николас Домингес 55' Вест Хэм: Альфонс Ареола, Кайл Уолкер-Питерс, Жан-Клер Тодибо, Константинос Мавропанос, Оливер Скарлз ( Ezra Mayers 63' ), Матеуш Фернандеш ( Фредди Поттс 80' ), Лукас Пакета ( Пабло 63' ), Валентин Кастеллано, Джаррод Боуэн, Крисенсио Саммервилл, Tomas Soucek Ноттингем Форест: Матц Зельс, Неко Уильямс, Мурилло, Никола Миленкович, Игор Жезус, Каллум Хадсон-Одои, Морган Гиббз-Уайт, Омари Хатчинсон ( Дилан Баква 46' ), Николас Домингес, Эллиот Андерсон, Ола Эйна Жёлтая карточка: Жан-Клер Тодибо 61' (Вест Хэм)

Статистика матча 3 Удары в створ 4 6 Удары мимо 4 45 Владение мячом 55 6 Угловые удары 5 1 Офсайды 0 10 Фолы 7

«Ноттингем Форест» теперь с 21 очком занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ, «Вест Хэм» (14) — 18-й.