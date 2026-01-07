В матче 21-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм» уступил «Ноттингем Форест» с результатом 1:2.
Счет был открыт в этой игре на 13-й минуте, когда Мурильо поразил собственные ворота. На 55-й минуте отличился Николас Домингес и восстановил статус-кво. Вырвать победу гостям удалось на 89-й минуте, когда Морган Гиббс-Уайт четко реализовал пенальти.
Результат матча
Вест ХэмЛондон1:1Ноттингем ФорестНоттингем
0:1 Николас Домингес 55'
Вест Хэм: Альфонс Ареола, Кайл Уолкер-Питерс, Жан-Клер Тодибо, Константинос Мавропанос, Оливер Скарлз (Ezra Mayers 63'), Матеуш Фернандеш (Фредди Поттс 80'), Лукас Пакета (Пабло 63'), Валентин Кастеллано, Джаррод Боуэн, Крисенсио Саммервилл, Tomas Soucek
Ноттингем Форест: Матц Зельс, Неко Уильямс, Мурилло, Никола Миленкович, Игор Жезус, Каллум Хадсон-Одои, Морган Гиббз-Уайт, Омари Хатчинсон (Дилан Баква 46'), Николас Домингес, Эллиот Андерсон, Ола Эйна
Жёлтая карточка: Жан-Клер Тодибо 61' (Вест Хэм)
«Ноттингем Форест» теперь с 21 очком занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ, «Вест Хэм» (14) — 18-й.