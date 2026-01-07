В матче 21-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм» уступил «Ноттингем Форест» с результатом 1:2.

«Вест Хэм»
«Вест Хэм» globallookpress.com

Счет был открыт в этой игре на 13-й минуте, когда Мурильо поразил собственные ворота.  На 55-й минуте отличился Николас Домингес и восстановил статус-кво.  Вырвать победу гостям удалось на 89-й минуте, когда Морган Гиббс-Уайт четко реализовал пенальти.

Результат матча

Вест ХэмЛондонВест Хэм1:1Ноттингем ФорестНоттингем ФорестНоттингем
0:1 Николас Домингес 55'
Вест Хэм:  Альфонс Ареола,  Кайл Уолкер-Питерс,  Жан-Клер Тодибо,  Константинос Мавропанос,  Оливер Скарлз (Ezra Mayers 63'),  Матеуш Фернандеш (Фредди Поттс 80'),  Лукас Пакета (Пабло 63'),  Валентин Кастеллано,  Джаррод Боуэн,  Крисенсио Саммервилл,  Tomas Soucek
Ноттингем Форест:  Матц Зельс,  Неко Уильямс,  Мурилло,  Никола Миленкович,  Игор Жезус,  Каллум Хадсон-Одои,  Морган Гиббз-Уайт,  Омари Хатчинсон (Дилан Баква 46'),  Николас Домингес,  Эллиот Андерсон,  Ола Эйна
Жёлтая карточка:  Жан-Клер Тодибо 61' (Вест Хэм)

«Ноттингем Форест» теперь с 21 очком занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ, «Вест Хэм» (14) — 18-й.