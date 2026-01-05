6 января в 21-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Вест Хэм» и «Ноттингем Форест». Начало игры — в 23:00 мск.
«Вест Хэм»
Турнирное положение: «Молотобойцы» проводят блеклый сезон. Команда находится на 18 месте турнирной таблицы.
При этом «Вест Хэм» на 4 очка отстает от спасительной 17 позиции. А вот забивает команда в среднем гол за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Молотобойцы» уступили «Вулверхэмптону» (0:3).
До того команда разошлась миром с «Брайтоном» (2:2). А вот поединок с «Фулхэмом» завершился поражением (0:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла лишь одну ничью. В этих поединках «Вест Хэм» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 12.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Молотобойцы» нынче выглядят откровенно убого. Команда умудрилась проиграть даже беспросветным «вулвз».
Причем «Вест Хэм» традиционно неудачно противостоит «Ноттингем Форесту». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при 3 поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены выбраться из зоны вылета. «Молотобойцы» не могут победить уже 2 месяца.
«Ноттингем Форест»
Турнирное положение: «Лесники» в текущем сезоне бьются за выживание. Команда ныне пребывает на 17 месте турнирной таблицы.
Причем «Ноттингем Форест» на 4 балла опережает опасную зону. При этом команда в среднем забивает реже гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Лесники» уступили «Астон Вилле» (1:3).
До того команда была бита «Эвертоном» (0:2). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Манчестер Сити» (1:2).
При этом «Ноттингем Форест» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Крис Вуд — травмирован.
Состояние команды: «Лесники» в последних поединках выглядели безобразно. Команда уступила 4 раза кряду.
При этом «Ноттингем Форест» в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и пораженческий сериал несколько затянулся.
Команда все никак не может найти свою игру. Плюс сильно чувствуется отсутствие травмированного Криса Вуда.
Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Команда постарается воспользоваться проблемами соперника в обороне.
Статистика для ставок
- «Ноттингем Форест» уступил в 4 своих последних поединках
- «Молотобойцы» в среднем пропускают 2 гола за матч
- Обе команды в среднем забивают гол за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ноттингем Форест» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.28. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.95 и 1.86.
Прогноз: «Молотобойцы» постараются выбраться из опасной зоны, и наверняка будут активно атаковать.
Номинальные хозяева имеют достаточно качественный подбор атакующих исполнителей, к тому же «лесники» нынче угодили в кризис.
Ставка: Победа «Вест Хэма» за 3.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.30