прогноз на матч АПЛ, ставка за 3.20

6 января в 21-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Вест Хэм» и «Ноттингем Форест». Начало игры — в 23:00 мск.

«Вест Хэм»

Турнирное положение: «Молотобойцы» проводят блеклый сезон. Команда находится на 18 месте турнирной таблицы.

При этом «Вест Хэм» на 4 очка отстает от спасительной 17 позиции. А вот забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Молотобойцы» уступили «Вулверхэмптону» (0:3).

До того команда разошлась миром с «Брайтоном» (2:2). А вот поединок с «Фулхэмом» завершился поражением (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла лишь одну ничью. В этих поединках «Вест Хэм» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 12.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: «Молотобойцы» нынче выглядят откровенно убого. Команда умудрилась проиграть даже беспросветным «вулвз».

Причем «Вест Хэм» традиционно неудачно противостоит «Ноттингем Форесту». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при 3 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены выбраться из зоны вылета. «Молотобойцы» не могут победить уже 2 месяца.

«Ноттингем Форест»

Турнирное положение: «Лесники» в текущем сезоне бьются за выживание. Команда ныне пребывает на 17 месте турнирной таблицы.

Причем «Ноттингем Форест» на 4 балла опережает опасную зону. При этом команда в среднем забивает реже гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Лесники» уступили «Астон Вилле» (1:3).

До того команда была бита «Эвертоном» (0:2). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Манчестер Сити» (1:2).

При этом «Ноттингем Форест» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Крис Вуд — травмирован.

Состояние команды: «Лесники» в последних поединках выглядели безобразно. Команда уступила 4 раза кряду.

При этом «Ноттингем Форест» в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и пораженческий сериал несколько затянулся.

Команда все никак не может найти свою игру. Плюс сильно чувствуется отсутствие травмированного Криса Вуда.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Команда постарается воспользоваться проблемами соперника в обороне.

Статистика для ставок

«Ноттингем Форест» уступил в 4 своих последних поединках

«Молотобойцы» в среднем пропускают 2 гола за матч

Обе команды в среднем забивают гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ноттингем Форест» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.28. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.95 и 1.86.

Прогноз: «Молотобойцы» постараются выбраться из опасной зоны, и наверняка будут активно атаковать.

Номинальные хозяева имеют достаточно качественный подбор атакующих исполнителей, к тому же «лесники» нынче угодили в кризис.

3.20 П1 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.20 на матч «Вест Хэм» — «Ноттингем Форест» принесёт чистый выигрыш 2200₽, общая выплата — 3200₽

Ставка: Победа «Вест Хэма» за 3.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

3.30 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.30 на матч «Вест Хэм» — «Ноттингем Форест» принесёт чистый выигрыш 2300₽, общая выплата — 3300₽

Ставка: ТБ 3.5 за 3.30