Бывший центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Паллистер считает оптимальной для клуба кандидатурой в качестве главного тренера бывшего игрока и капитана манкунианцев Роя Кина.

Рой Кин globallookpress.com

«Рой — большой человек и легенда, но таким же был и Брайан Робсон, однако он так и не получил шанса тренировать "Юнайтед", хотя некоторое время работал в этой сфере.

Рой то работал тренером, то не работал, а сейчас сделал себе имя как откровенный эксперт. Он хорошо смотрится на телеэкране. Он бы точно заставил себя уважать в раздевалке и навел бы там порядок.

Но я не уверен, что это возможно, учитывая все, что происходило. Возможно, семь или восемь лет назад такая возможность и могла бы рассматриваться, но Рой уже давно не тренирует и очень критично отзывался о "Манчестер Юнайтед" в публичном пространстве.

Как на это отреагировали бы игроки? Не знаю. Он победитель и изменил бы менталитет многих игроков, но я не уверен, что такое назначение возможно. Футбол стал совсем другим. Хотел бы я на это посмотреть? Да, он яркая личность. Если кто-то не будет играть как следует, Рой вызовет его на разговор.

Но футбол стал слишком щадящим. Учитывая то, какой Рой человек, и его агрессивный стиль управления, не знаю, не расстроит ли он некоторых игроков», — сказал Паллистер в разговоре с Hard Rock Bet.

Паллистер и Рой Кин провели несколько сезонов в «МЮ» под руководством сэра Алекса Фергюсона.