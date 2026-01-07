Бывший центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Паллистер считает оптимальной для клуба кандидатурой в качестве главного тренера бывшего игрока и капитана манкунианцев Роя Кина.

Рой Кин
Рой Кин globallookpress.com

«Рой — большой человек и легенда, но таким же был и Брайан Робсон, однако он так и не получил шанса тренировать "Юнайтед", хотя некоторое время работал в этой сфере.

Рой то работал тренером, то не работал, а сейчас сделал себе имя как откровенный эксперт.  Он хорошо смотрится на телеэкране.  Он бы точно заставил себя уважать в раздевалке и навел бы там порядок.

Но я не уверен, что это возможно, учитывая все, что происходило.  Возможно, семь или восемь лет назад такая возможность и могла бы рассматриваться, но Рой уже давно не тренирует и очень критично отзывался о "Манчестер Юнайтед" в публичном пространстве.

Как на это отреагировали бы игроки?  Не знаю.  Он победитель и изменил бы менталитет многих игроков, но я не уверен, что такое назначение возможно.  Футбол стал совсем другим.  Хотел бы я на это посмотреть?  Да, он яркая личность.  Если кто-то не будет играть как следует, Рой вызовет его на разговор.

Но футбол стал слишком щадящим.  Учитывая то, какой Рой человек, и его агрессивный стиль управления, не знаю, не расстроит ли он некоторых игроков», — сказал Паллистер в разговоре с Hard Rock Bet.

Паллистер и Рой Кин провели несколько сезонов в «МЮ» под руководством сэра Алекса Фергюсона.