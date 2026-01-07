Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о готовности форварда Юго Экитике принять участие в матче с «Арсеналом».

Юго Экитике globallookpress.com

«До сих пор он с нами не тренировался. Посмотрим, сможет ли Юго сегодня вернуться к занятиям. Два-три дня назад, когда мы играли с "Фулхэмом", я говорил, что Экитике выбыл ненадолго, но возникают трудности, потому что игры следуют друг за другом очень быстро. Возможно, он будет тренироваться с командой, может, ему понадобится ещё один-два дополнительных дня», — приводит слова Слота ESPN.

В текущем сезоне Экитике провел 25 матчей, в которых забил 10 мячей и отдал две результативные передачи во всех турнирах.