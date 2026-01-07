Стали известны пары 1/8 финала Кубка Испании по футболу.  Матчи на этой стадии пройдут в период с 13 по 15 января.

Кубок Испании по футболу
Кубок Испании по футболу globallookpress.com

Пары 1/8 финала Кубка Испании:

«Депортиво» — «Атлетико» Мадрид;

«Расинг» — «Барселона»;

«Культураль Леонеса» — «Атлетик» Бильбао;

«Альбасете» — «Реал» Мадрид;

«Бургос» — «Валенсия»;

«Бетис» — «Эльче»;

«Реал Сосьедад» — «Осасуна»;

«Алавес» — «Райо Вальекано».

На данный момент обладателем Кубка Испании является «Барселона», которая в финале предыдущего турнира одержала победу над мадридским «Реалом» со счетом 3:2.