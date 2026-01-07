На данный момент обладателем Кубка Испании является «Барселона» , которая в финале предыдущего турнира одержала победу над мадридским «Реалом» со счетом 3:2.

Стали известны пары 1/8 финала Кубка Испании по футболу. Матчи на этой стадии пройдут в период с 13 по 15 января.

