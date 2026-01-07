Стали известны пары 1/8 финала Кубка Испании по футболу. Матчи на этой стадии пройдут в период с 13 по 15 января.
Пары 1/8 финала Кубка Испании:
«Депортиво» — «Атлетико» Мадрид;
«Расинг» — «Барселона»;
«Культураль Леонеса» — «Атлетик» Бильбао;
«Альбасете» — «Реал» Мадрид;
«Бургос» — «Валенсия»;
«Бетис» — «Эльче»;
«Реал Сосьедад» — «Осасуна»;
«Алавес» — «Райо Вальекано».
На данный момент обладателем Кубка Испании является «Барселона», которая в финале предыдущего турнира одержала победу над мадридским «Реалом» со счетом 3:2.