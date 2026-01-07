В полуфинале Суперкубка Испании «Барселона» в Джидде разгромила «Атлетик» со счетом 5:0.

В первом тайме смогли забить Ферран Торрес на 22-й минуте, Фермин Лопес на 30-й минуте, Руни Барджи на 34-й минуте и Рафинья на 38-й минуте.

Окончательный результат установил тот же Рафинья на 52-й минуте.

Результат матча Барселона Барселона 5:0 Атлетик Бильбао 1:0 Ферран Торрес 22' 2:0 Фермин Лопес 30' 3:0 Руни Барджи 34' 4:0 Рафаэл Диас 38' 5:0 Рафаэл Диас 52' Барселона: Жоан Гарсия, Жюль Кунде, Пау Кубарси, Эрик Гарсия, Алекс Бальде ( Жерар Мартин 64' ), Френки де Йонг ( Марк Берналь 64' ), Руни Барджи ( Ламин Ямаль 72' ), Фермин Лопес, Педри ( Даниэль Ольмо 72' ), Рафаэл Диас ( Маркус Рашфорд 65' ), Ферран Торрес Атлетик: Унай Симон, Адама Буаро ( Иньиго Лекуэ 57' ), Айтор Паредес, Даниэль Вивиан, Хесус Аресо, Роберт Наварро ( Иньиго Руис де Галарета 54' ), Ойан Сансет ( Унаи Гомес 54' ), Алехандро Рего ( Selton Sued Sanchez Camilo 61' ), Микель Хаурегисар, Иньяки Уильямс ( Горка Гурусета 54' ), Алехандро Беренгер

Статистика матча 7 Удары в створ 2 2 Удары мимо 4 81 Владение мячом 19 4 Угловые удары 3 1 Офсайды 3 7 Фолы 6

Таким образом, «Барселона» пробилась в финал Суперкубка Испании, где сыграет с победителем матча «Реал» — «Атлетико».