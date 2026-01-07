В полуфинале Суперкубка Испании «Барселона» в Джидде разгромила «Атлетик» со счетом 5:0.
В первом тайме смогли забить Ферран Торрес на 22-й минуте, Фермин Лопес на 30-й минуте, Руни Барджи на 34-й минуте и Рафинья на 38-й минуте.
Окончательный результат установил тот же Рафинья на 52-й минуте.
Результат матча
БарселонаБарселона5:0АтлетикБильбао
1:0 Ферран Торрес 22' 2:0 Фермин Лопес 30' 3:0 Руни Барджи 34' 4:0 Рафаэл Диас 38' 5:0 Рафаэл Диас 52'
Барселона: Жоан Гарсия, Жюль Кунде, Пау Кубарси, Эрик Гарсия, Алекс Бальде (Жерар Мартин 64'), Френки де Йонг (Марк Берналь 64'), Руни Барджи (Ламин Ямаль 72'), Фермин Лопес, Педри (Даниэль Ольмо 72'), Рафаэл Диас (Маркус Рашфорд 65'), Ферран Торрес
Атлетик: Унай Симон, Адама Буаро (Иньиго Лекуэ 57'), Айтор Паредес, Даниэль Вивиан, Хесус Аресо, Роберт Наварро (Иньиго Руис де Галарета 54'), Ойан Сансет (Унаи Гомес 54'), Алехандро Рего (Selton Sued Sanchez Camilo 61'), Микель Хаурегисар, Иньяки Уильямс (Горка Гурусета 54'), Алехандро Беренгер
Таким образом, «Барселона» пробилась в финал Суперкубка Испании, где сыграет с победителем матча «Реал» — «Атлетико».