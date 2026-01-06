Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот получил предупреждение от руководства клуба о необходимости улучшить результаты команды, чтобы сохранить свою должность на следующий сезон. Об этом сообщил аккаунт Indykaila в социальных сетях.

Арне Слот globallookpress.com

Арне Слот активно взаимодействует с футбольным отделом по вопросам трансферов и текущего положения команды. Переговоры о продлении контракта приостановлены до получения дополнительной информации.

«Ливерпуль» занимает четвёртое место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги с 34 очками после 20 матчей, отставая от лидирующего «Арсенала» на 14 очков.