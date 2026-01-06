Главный тренер « Бенфики» Жозе Моуринью высказался об уходе Рубена Аморима с поста наставника «Манчестер Юнайтед».

Жозе Моуринью globallookpress.com

«Каждый тренер ответит сам за себя. Я хорошо знаю свою карьеру в "Манчестер Юнайтед". Конечно, также знаю причину, по которой я ушёл. Но когда я ухожу из клуба, то закрываю дверь, не комментирую, не анализирую со стороны, что произошло.

Я закрываю одну дверь, тогда открывается другая. Вот что произошло, когда я ушёл из "Манчестер Юнайтед". История осталась там, цифры остались там, три медали [АПЛ], которые я выиграл, вернулись домой, и всё.

Ситуация, произошедшая с Рубеном за эти полтора года, примерно 14 месяцев, — это то, что сможет проанализировать только сам Рубен. Не знаю, огласит ли он свою точку зрения на ситуацию», — приводит слова Моуринью A Bola.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» идет на шестом месте в турнирной таблице АПЛ. Исполняющим обязанности наставника команды стал Даррен Флетчер.