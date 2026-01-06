Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос об увольнении Рубена Аморима с поста наставника «Манчестер Юнайтед».

Хосеп Гвардиола globallookpress.com

«Да, это факт, что у тренеров всё меньше времени. Похожее произошло с Энцо Мареской. Как и Энцо, Аморим — первоклассный тренер. Решение было принято нашими соседями, и я желаю ему всего наилучшего в будущем.

Я не думаю, что есть страна, где, если тренер не выигрывает матчи, то находится в безопасности. Обычно, если не добиваешься результатов, то не имеет значения прошлое или настоящее.

Тебя нанимают, оценивая твои идеи, и увольняют за результаты. Иногда нужен процесс и время. "Юнайтед" не выиграл три домашних матча — с "Эвертоном", у которого было 10 человек на поле на протяжении 70 минут, с "Борнмутом" и "Вулверхэмптоном". Они могли быть близки к "Арсеналу", разрывы в очках крайне малы. Также у "Юнайтед" много отсутствующих игроков, как и у нас сейчас. Это сложно, когда футболисты выступают на Кубке Африки, и когда важные игроки недоступны», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» идет на шестом месте в турнирной таблице АПЛ. Исполняющим обязанности наставника команды стал Даррен Флетчер.