Футбольный эксперт Андрей Гордеев оценил назначение Хуана Карлоса Карседо новым главным тренером «Спартака».

Хуан Карседо globallookpress.com

«Время покажет результаты работы этого специалиста, Но мне что-то подсказывает, что лучше и эффективнее, когда приходит тренер с именем, с победами, типа Хиддинга, Адвоката, Спаллетти. Им есть, что сказать и дать команде. А это важно. Когда мы видим что-то новое в работе таких наставников, появляется пища для размышления.

Он не стал ничего скрывать, сказал правду. Он открытый, нормальный человек. Было бы глупо, если бы он заявлял, что едет за победами и самореализацией. Когда были еврокубки, то это понятно, а сейчас честнее сказать, что человек идет заработать. Мне кажется, такими словами Карседо даже немного расположил общественность к себе. По крайней мере, он не лукавит», — цитирует Гордеева «Евро-Футбол. Ру».

Испанский специалист подписал с «красно-белыми» контракт до лета 2028 года.

Первую часть текущего сезона РПЛ «Спартак» завершил на шестой строчке в турнирной таблице. Возобновится чемпионат России только в конце февраля.