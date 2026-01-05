Главный исполнительный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дрезен поделился мнением о будущем защитника команды Дайо Упамекано в клубе.

Дайо Упамекано — защитник «Баварии» globallookpress.com

«Юпа (Упамекано) получил от нас предложение, которое мы улучшили. Уже несколько раз обсуждали это с его агентами, а теперь и лично с ним. Думаю, ему следует подписать то, что есть, потому что предложение не станет лучше. Вся эта история не может затягиваться.

Я просто не хочу называть точный срок сейчас, потому что он станет известен позже. Если долго жевать жвачку, вкус в конце концов пропадает. Поэтому не следует затягивать, как жевание жвачки», — приводит слова Дрезена T-online.

Действующий контракт Упамекано с клубом рассчитан до лета этого года. В нынешнем сезоне защитник провел за «Баварию» 12 матчей в рамках Бундеслиги и забил 1 гол.