Римский футбольный клуб «Лацио» ведет активные переговоры о трансфере нападающего мадридского «Атлетико» Джакомо Распадори.

Джакомо Распадори globallookpress.com

Команды поддерживают тесный контакт, обсуждая возможные детали сделки. В рамках обмена «Лацио» может предложить полузащитника Маттео Гендузи, а также выплатить компенсацию. Об этом информирует журналист Руди Галетти.

Помимо «Атлетико», на Гендузи претендовал турецкий «Фенербахче». Однако на текущий момент турецкая сторона не сделала конкретных предложений.

В текущем сезоне Распадори принял участие в 13 матчах за «Атлетико» во всех турнирах, забив два гола и сделав две результативные передачи.