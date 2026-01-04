«Ренн» обыграл «Лилль» (2:0) в матче 17-го тура французской Лиги 1.
В составе гостей голы записали на свой счет Пшемыслав Франковский на 49-й минуте и Кентен Мерлен на 56-й минуте.
Результат матча
ЛилльЛилль0:2РеннРенн
0:1 Пшемыслав Франковски 49' 0:2 Кентен Мерлен 56'
Лилль: Берке Озер, Тома Мёнье, Натан Нгой, Алешандро Рибейро, Калвин Вердонк (Тьяго Сантос 74'), Бенжамен Андре, Набиль Бенталеб, Хакон-Арнар Харальдссон (Осам Сахрауи 84'), Мариус Брохольм (Айюб Буадди 70'), Матиас Фернандес (Фелиш Коррея 70'), Оливье Жиру (Сориба Диауне 70')
Ренн: Брис Самба, Лилиан Брассье, Жереми Жаке, Алиду Сейду, Валентин Ронжье, Махди Камара, Пшемыслав Франковски, Мохамед Кадер Мейте (Эстебан Леполь 62'), Брил Эмболо, Муса Аль-Тамари (Elias Legendre 90'), Кентен Мерлен (Людовик Блас 62')
Жёлтые карточки: Бенжамен Андре 14' — Жереми Жаке 30'
Красная карточка: Алешандро Рибейро 14' (Лилль)
После этого матча «Ренн» занимает 6-е место в таблице Лиги 1 с 30-ю очками в активе. «Лилль» — на 4-й строчке с 32 баллами.