«Ренн» обыграл «Лилль» (2:0) в матче 17-го тура французской Лиги 1.

В составе гостей голы записали на свой счет Пшемыслав Франковский на 49-й минуте и Кентен Мерлен на 56-й минуте.

ЛилльЛилльЛилль0:2РеннРеннРенн
0:1 Пшемыслав Франковски 49' 0:2 Кентен Мерлен 56'
Лилль:  Берке Озер,  Тома Мёнье,  Натан Нгой,  Алешандро Рибейро,  Калвин Вердонк (Тьяго Сантос 74'),  Бенжамен Андре,  Набиль Бенталеб,  Хакон-Арнар Харальдссон (Осам Сахрауи 84'),  Мариус Брохольм (Айюб Буадди 70'),  Матиас Фернандес (Фелиш Коррея 70'),  Оливье Жиру (Сориба Диауне 70')
Ренн:  Брис Самба,  Лилиан Брассье,  Жереми Жаке,  Алиду Сейду,  Валентин Ронжье,  Махди Камара,  Пшемыслав Франковски,  Мохамед Кадер Мейте (Эстебан Леполь 62'),  Брил Эмболо,  Муса Аль-Тамари (Elias Legendre 90'),  Кентен Мерлен (Людовик Блас 62')
Жёлтые карточки:  Бенжамен Андре 14'  —  Жереми Жаке 30'
Красная карточка:  Алешандро Рибейро 14' (Лилль)

После этого матча «Ренн» занимает 6-е место в таблице Лиги 1 с 30-ю очками в активе.  «Лилль» — на 4-й строчке с 32 баллами.