«Ливерпуль» сыграл вничью с «Фулхэмом» в гостевой встрече 20-го тура АПЛ — 2:2.

Голами в составе хозяев отметились Гарри Уилсон (17') и Харрисон Рид (90+7').

У гостей забитыми мячами отличились Флориан Вирц (57') и Коди Гакпо (90+4').

Результат матча

Фулхэм Лондон 1:1 Ливерпуль Ливерпуль

1:0 Гарри Уилсон 17' 1:1 Флориан Вирц 57'

Фулхэм: Бернд Лено, Исса Диоп, Йоаким Андерсен, Хорхе Куэнка, Тимоти Кастань, Энтони Робинсон, Саша Лукич, Томас Кейрни ( Сандер Берге 74' ), Гарри Уилсон ( Адама Траоре 85' ), Эмиль Смит-Роу ( Кевин 74' ), Рауль Хименес ( Джона Куси-Асаре 85' )

Ливерпуль: Алисон, Милош Керкез, Вирджил ван Дейк, Ибраима Конате, Конор Брэдли, Кёртис Джонс ( Федерико Кьеза 85' ), Флориан Вирц ( Жереми Фримпонг 76' ), Доминик Собослаи, Алексис Мак Аллистер, Райан Гравенберх, Коди Матес Гакпо

Жёлтая карточка: Гарри Уилсон 71' (Фулхэм)