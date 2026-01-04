«Ливерпуль» сыграл вничью с «Фулхэмом» в гостевой встрече 20-го тура АПЛ — 2:2.
Голами в составе хозяев отметились Гарри Уилсон (17') и Харрисон Рид (90+7').
У гостей забитыми мячами отличились Флориан Вирц (57') и Коди Гакпо (90+4').
Результат матча
1:0 Гарри Уилсон 17' 1:1 Флориан Вирц 57'
Фулхэм: Бернд Лено, Исса Диоп, Йоаким Андерсен, Хорхе Куэнка, Тимоти Кастань, Энтони Робинсон, Саша Лукич, Томас Кейрни (Сандер Берге 74'), Гарри Уилсон (Адама Траоре 85'), Эмиль Смит-Роу (Кевин 74'), Рауль Хименес (Джона Куси-Асаре 85')
Ливерпуль: Алисон, Милош Керкез, Вирджил ван Дейк, Ибраима Конате, Конор Брэдли, Кёртис Джонс (Федерико Кьеза 85'), Флориан Вирц (Жереми Фримпонг 76'), Доминик Собослаи, Алексис Мак Аллистер, Райан Гравенберх, Коди Матес Гакпо
Жёлтая карточка: Гарри Уилсон 71' (Фулхэм)
«Ливерпуль» набрал 34 балла и остался на 4-м месте в турнирной таблице. «Фулхэм» с 28 баллами поднялся на 11-ю строчку в АПЛ.