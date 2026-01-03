«Вулверхэмптон» обыграл «Вест Хэм» (3:0) в матче 20-го тура английской Премьер-лиги.
У «волков» голы записали на свой счет Джон Арьяс на 4-й минуте, Хван Хи Чан на 31-й минуте с пенальти и Матеус Мане на 41-й минуте.
Результат матча
ВулверхэмптонВулвергемптон3:0Вест ХэмЛондон
1:0 Джон Арьяс 4' 2:0 Хван Хи Чан 31' пен. 3:0 Матеуш Мане 41'
Вулверхэмптон: Жозе Са, Сантьяго Буэно, Йерсон Москера, Ладислав Крейчи, Джексон Тшатшуа, Уго Буэно, Джон Арьяс, Жуан Гомес (Андре 46'), Матеуш Мане (Таванда Чирева 86'), Хван Хи Чан (Йёрген Странн Ларсен 61'), Толу Арокадаре (Давид Мёллер Вольфе 88')
Вест Хэм: Альфонс Ареола, Оливер Скарлз, Макс Килман, Константинос Мавропанос, Кайл Уолкер-Питерс, Матеуш Фернандеш, Фредди Поттс (Ezra Mayers 46'), Сунгуту Магасса (Tomas Soucek 46'), Каллум Уилсон, Крисенсио Саммервилл, Джаррод Боуэн
Жёлтая карточка: Джексон Тшатшуа 85' (Вулверхэмптон)
После этого матча «Вулверхэмптон» занимает последнее 20-е место в таблице АПЛ с 6-ю очками в активе. «Вест Хэм» — на 18-й строчке с 14-ю баллами.