Участие полузащитника «ПСЖ» Хвичи Кварацхелии в предстоящем парижском дерби с «Парижем» остается неопределенным.

Хвича Кваратцхелия globallookpress.com

Футболист травмировался на вчерашней тренировке и сейчас восстанавливается дома по индивидуальной программе. Об этом сообщил французский журналист Артур Перро.

Окончательное решение о его готовности к матчу 17-го тура Лиги 1 будет принято ближе к началу игры. Встреча запланирована на завтра, 4 января.

В текущем сезоне грузинский футболист провел 20 матчей, забив шесть голов и отдав пять результативных передач. По данным Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 90 миллионов.