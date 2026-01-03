«Комо» одержал победу над «Удинезе» в домашнем матче 18-го тура итальянской Серии А со счетом 1:0.
Единственный гол забил Лукас Да Кунья на 18-й минуте, реализовав пенальти. На 56-й минуте Николо Дзаньоло из «Удинезе» также отметился голом, но он не был засчитан из-за офсайда. Всего «Комо» нанёс три удара в створ ворот, в то время как «Удинезе» — только один.
Результат матча
КомоКомо1:0УдинезеУдине
1:0 Лукаш Да Кунья 18' пен.
Комо: Жан Бутез, Хакобо Рамон, Марк Кемпф, Альберто Морено (Алекс Валле 79'), Мергим Войвода (Стефан Пош 90'), Максимо Перроне, Максанс Какере (Нико Пас 69'), Игнасе ван дер Бремпт (Иван Смолчич 89'), Лукаш Да Кунья, Хесус Родригес Карабальо (Николас Кюн 79'), Анастасиос Дувикас
Удинезе: Даниэле Паделли, Алессандро Дзаноли (Икер Браво 80'), Николо Бертола, Кристиан Кабазель (Умар Соле 75'), Томас Кристенсен, Николо Дзаньоло, Ассан Камара (Леннон Миллер 46'), Юрген Эккеленкамп (Идрисса Гейе 85'), Йеспер Карлстрём, Якуб Пётровский (Кингсли Эхизибуэ 75'), Кинан Дэвис
Жёлтые карточки: Хесус Родригес Карабальо 67' — Ассан Камара 32', Кристиан Кабазель 70', Кингсли Эхизибуэ 86'
После этой игры «Комо» имеет 30 очков и находится на шестой строчке турнирной таблицы. «Удинезе» с 22 баллами занимает одиннадцатое место. В следующем туре «Комо» сыграет на выезде против «Пизы» 6 января, а «Удинезе» примет «Торино» 7 января.