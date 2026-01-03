«Комо» одержал победу над «Удинезе» в домашнем матче 18-го тура итальянской Серии А со счетом 1:0.

Футбольный клуб «Комо» globallookpress.com

Единственный гол забил Лукас Да Кунья на 18-й минуте, реализовав пенальти. На 56-й минуте Николо Дзаньоло из «Удинезе» также отметился голом, но он не был засчитан из-за офсайда. Всего «Комо» нанёс три удара в створ ворот, в то время как «Удинезе» — только один.

Результат матча Комо Комо 1:0 Удинезе Удине 1:0 Лукаш Да Кунья 18' пен. Комо: Жан Бутез, Хакобо Рамон, Марк Кемпф, Альберто Морено ( Алекс Валле 79' ), Мергим Войвода ( Стефан Пош 90' ), Максимо Перроне, Максанс Какере ( Нико Пас 69' ), Игнасе ван дер Бремпт ( Иван Смолчич 89' ), Лукаш Да Кунья, Хесус Родригес Карабальо ( Николас Кюн 79' ), Анастасиос Дувикас Удинезе: Даниэле Паделли, Алессандро Дзаноли ( Икер Браво 80' ), Николо Бертола, Кристиан Кабазель ( Умар Соле 75' ), Томас Кристенсен, Николо Дзаньоло, Ассан Камара ( Леннон Миллер 46' ), Юрген Эккеленкамп ( Идрисса Гейе 85' ), Йеспер Карлстрём, Якуб Пётровский ( Кингсли Эхизибуэ 75' ), Кинан Дэвис Жёлтые карточки: Хесус Родригес Карабальо 67' — Ассан Камара 32', Кристиан Кабазель 70', Кингсли Эхизибуэ 86'

Статистика матча 3 Удары в створ 0 7 Удары мимо 3 62 Владение мячом 38 3 Угловые удары 2 0 Офсайды 3 12 Фолы 15

После этой игры «Комо» имеет 30 очков и находится на шестой строчке турнирной таблицы. «Удинезе» с 22 баллами занимает одиннадцатое место. В следующем туре «Комо» сыграет на выезде против «Пизы» 6 января, а «Удинезе» примет «Торино» 7 января.