Главный тренер «Тоттенхэма» Томас Франк высказался о текущем положении дел в команде.

Томас Франк globallookpress.com

«Короче говоря, нет, мне не нравится то, чем я занимаюсь. Но когда я отстраняюсь и оглядываюсь назад, думаю: какая это привилегия — возглавлять такой фантастический клуб в период серьезных перемен. Кто-то сказал мне, что мы сменили восемь руководителей на вершине клуба.

Такой переходный период никогда не был таким интенсивным за 140 лет истории. Изменений много, но потенциал огромен. Это часть процесса. Я с нетерпением жду момента, когда смогу оглянуться назад и сказать себе: какой это был колоссальный опыт», — приводит слова Франка Sky Sports.

В настоящий момент «Тоттенхэм» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице АПЛ с 26 очками в активе.