Матч 20-го тура АПЛ «Борнмут» — «Арсенал» состоится 3 января на стадионе «Виталити». Старт поединка в 20:30 мск.
«Арсенал» на своем пути устраняет одного соперника за другим. В прошлом поединке «канониры» разгромили «Астон Виллу» со счетом 4:1. Победа стала для команды Микеля Артеты шестой подряд во всех турнирах и 14-й за весь прошедший отрезок сезона АПЛ.
Перед матчем у «Арсенала» 45 очков. Победа позволит им оторваться на 6 пунктов от ближайшего преследователя в борьбе за титул. «Борнмут» — неприятный соперник, но сейчас у него явные проблемы. «Вишни» не могут победить уже 10 туров. Сможет ли «Арсенал» сегодня продолжить серию гостей?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.25.
- Букмекеры считает «Арсенал» фаворитом за 1.53, на победу «Борнмута» они дают 6.45.
- Ставка искусственного интеллекта — ничья со счетом 1:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Борнмут» — «Арсенал» смотрите на LiveCup.Run.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.