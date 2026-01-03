«Арсенал» одержал победу над «Борнмутом» (3:2) в матче 20-го тура английской Премьер-лиги.

Фрагмент матча globallookpress.com

У «вишен» голы забили Эванилсон на 10-й минуте и Эли Крупи на 76-й минуте.

В составе «Арсенала» дублем отметился Деклан Райс, отличившись на 54-й и 71-й минутах. Еще один гол записал на свой счет Габриэл Магальяйнс на 16-й минуте.

Результат матча Борнмут Борнмут 2:3 Арсенал Лондон Лондон 1:0 Эванилсон 10' 1:1 Габриэль Магальяйнс 16' 1:2 Деклан Райс 54' 1:3 Деклан Райс 71' 2:3 Eli Junior Kroupi 76' Борнмут: Джордже Петрович, Алекс Хименес, Джеймс Хилл, Маркос Сенеси, Адриен Трюффер, Алекс Скотт ( Льюис Кук 74' ), Маркус Таверньер, Дэвид Брукс ( Амин Адли 67' ), Джастин Клюйверт ( Eli Junior Kroupi 74' ), Энтойн Семеньо, Эванилсон ( Энес Унал 74' ) Арсенал Лондон: Дэвид Райа, Пьеро Инкапье, Габриэль Магальяйнс, Вильям Салиба, Юрриен Тимбер, Деклан Райс, Мартин Субименди, Мартин Эдегор ( Микель Мерино 80' ), Габриэл Мартинелли ( Букайо Сака 67' ), Виктор Дьёкереш ( Габриэл Жезус 66' ), Чуквунонсо Мадуэке ( Леандро Троссард 67' ) Жёлтые карточки: Энтойн Семеньо 26', Eli Junior Kroupi 80', Амин Адли 90+1' — Мартин Субименди 70'

Статистика матча 3 Удары в створ 5 7 Удары мимо 3 43 Владение мячом 57 7 Угловые удары 5 1 Офсайды 1 13 Фолы 8

После этого матча «Арсенал» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 48-ю очками в активе. «Борнмут» — на 15-й позиции (23).