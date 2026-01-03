«Арсенал» одержал победу над «Борнмутом» (3:2) в матче 20-го тура английской Премьер-лиги.
У «вишен» голы забили Эванилсон на 10-й минуте и Эли Крупи на 76-й минуте.
В составе «Арсенала» дублем отметился Деклан Райс, отличившись на 54-й и 71-й минутах. Еще один гол записал на свой счет Габриэл Магальяйнс на 16-й минуте.
Результат матча
БорнмутБорнмут2:3Арсенал ЛондонЛондон
1:0 Эванилсон 10' 1:1 Габриэль Магальяйнс 16' 1:2 Деклан Райс 54' 1:3 Деклан Райс 71' 2:3 Eli Junior Kroupi 76'
Борнмут: Джордже Петрович, Алекс Хименес, Джеймс Хилл, Маркос Сенеси, Адриен Трюффер, Алекс Скотт (Льюис Кук 74'), Маркус Таверньер, Дэвид Брукс (Амин Адли 67'), Джастин Клюйверт (Eli Junior Kroupi 74'), Энтойн Семеньо, Эванилсон (Энес Унал 74')
Арсенал Лондон: Дэвид Райа, Пьеро Инкапье, Габриэль Магальяйнс, Вильям Салиба, Юрриен Тимбер, Деклан Райс, Мартин Субименди, Мартин Эдегор (Микель Мерино 80'), Габриэл Мартинелли (Букайо Сака 67'), Виктор Дьёкереш (Габриэл Жезус 66'), Чуквунонсо Мадуэке (Леандро Троссард 67')
Жёлтые карточки: Энтойн Семеньо 26', Eli Junior Kroupi 80', Амин Адли 90+1' — Мартин Субименди 70'
После этого матча «Арсенал» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 48-ю очками в активе. «Борнмут» — на 15-й позиции (23).