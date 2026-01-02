В 19-м туре английской Премьер-лиги «Сандерленд» дома сыграл безголевую ничью с «Манчестер Сити» — 0:0.
Первый тайм получился очень скучным и почти без голевых моментов с обеих сторон, но после перерыва большим преимуществом владела команда Пепа Гвардиолы, но пробить голкипера «черных котов» Робина Руфса так и не смогла.
Результат матча
СандерлендСандерленд0:0Манчестер СитиМанчестер
Сандерленд: Робин Руфс, Трай Хам, Норди Мукиэле, Омар Альдерете, Деннис Киркин, Лютсхарел Гертрейда, Гранит Джака, Натан Морайа-Уэлш, Энцо Ле Фе, Саймон Адингра (Ромейн Мандл 72'), Брайан Бробби (Вильсон Изидор 58')
Манчестер Сити: Джанлуиджи Доннарумма, Натан Аке, Рубен Диаш, Савиньо (Жереми Доку 52'), Бернарду Силва (Тейьяни Рейндерс 85'), Эрлинг Холанд, Райан Шерки, Филип Фоден, Николас Гонсалес (Родриго Эрнандес 46'), Nico O'Reilly (Йошко Гвардиол 58'), Матеус Нунес
Жёлтые карточки: Саймон Адингра 45+5' — Натан Аке 77'
В следующем туре «Сандерленд» отправится в гости к «Тоттенхэму», а «Ман Сити» примет «Челси».