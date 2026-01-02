В 19-м туре английской Премьер-лиги «Сандерленд» дома сыграл безголевую ничью с «Манчестер Сити» — 0:0.

Робин Руфс globallookpress.com

Первый тайм получился очень скучным и почти без голевых моментов с обеих сторон, но после перерыва большим преимуществом владела команда Пепа Гвардиолы, но пробить голкипера «черных котов» Робина Руфса так и не смогла.

Результат матча Сандерленд Сандерленд 0:0 Манчестер Сити Манчестер Сандерленд: Робин Руфс, Трай Хам, Норди Мукиэле, Омар Альдерете, Деннис Киркин, Лютсхарел Гертрейда, Гранит Джака, Натан Морайа-Уэлш, Энцо Ле Фе, Саймон Адингра ( Ромейн Мандл 72' ), Брайан Бробби ( Вильсон Изидор 58' ) Манчестер Сити: Джанлуиджи Доннарумма, Натан Аке, Рубен Диаш, Савиньо ( Жереми Доку 52' ), Бернарду Силва ( Тейьяни Рейндерс 85' ), Эрлинг Холанд, Райан Шерки, Филип Фоден, Николас Гонсалес ( Родриго Эрнандес 46' ), Nico O'Reilly ( Йошко Гвардиол 58' ), Матеус Нунес Жёлтые карточки: Саймон Адингра 45+5' — Натан Аке 77'

Статистика матча 4 Удары в створ 3 4 Удары мимо 5 32 Владение мячом 68 3 Угловые удары 5 0 Офсайды 1 9 Фолы 6

В следующем туре «Сандерленд» отправится в гости к «Тоттенхэму», а «Ман Сити» примет «Челси».