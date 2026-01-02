Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер дал комментарий по поводу чемпионской гонки в текущем сезоне АПЛ.

Джейми Каррагер globallookpress.com

«Кто станет чемпионом? "Арсенал". У них лучший состав и все готово к тому, чтобы прервать 22-летнее ожидание . Если им это удастся, то успех будет построен на костяке команды и прочном фундаменте, заложенном вратарем, центральными защитниками и Декланом Райсом.

Но будет непросто, как показывают их недавние результаты. Проблема заключается в высокой травматичности. По какой-то причине от травм "канониры" всегда испытывают больше проблем, чем их главный соперник в борьбе за титул. Это снова повторяется.

У "Манчестер Сити" нет такой качественной скамейки запасных, как у "Арсенала", но Пеп Гвардиола с таким стартовым составом может претендовать на чемпионство, особенно когда в такой форме Эрлинг Холанн», — цитирует Каррагера The Telegraph.

Напомним, что в настоящий момент «Арсенал» лидирует в турнирной таблице АПЛ и на четыре зачетных балла опережает «Манчестер Сити», который идет вторым.