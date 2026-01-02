Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о конкуренции между Игорем Акинфеевым и Владиславом Торопом за место в воротах «армейской» команды.

Игорь Акинфеев globallookpress.com

«Я сам через это проходил. Ваши коллеги писали, народ кричал: "Когда ты закончишь? " Но вопрос ведь в чём. Это спорт. Если сегодня Игорь играет, значит, он сильнее. Это видят тренеры, которые находятся внутри команды. Ни один тренер не позволит себе держать более сильного вратаря на лавке, потому что это сразу скажется на результате», — цитирует Чанова «Советский спорт».

В текущем сезоне РПЛ Акинфеев провел 14 матчей и пропустил 14 голов. Тороп принял участие в пяти встречах и пропустил три мяча.