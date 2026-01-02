По информации СМИ, Срджан Благоевич близок к назначению на пост главного тренера «Рубина».LiveSport.Ru знакомит с 52-летним сербским специалистом и рассказывает, что можно ожидать от казанской команды под его руководством.

В поисках подходящего тренера

«Рубин» — это очень уж странный клуб. Тренер у него вроде есть, а вроде и нет. Руководство казанцев еще в середине декабря приняло решение об отставке Рашида Рахимова. Но фактического расставания с главным тренером еще не произошло, поскольку специалист уехал в отпуск, а на звонки и сообщения не отвечает.

Так что официального сообщения «Рубина» об уходе Рахимова стоит ждать ближе к 12-му числу. Впрочем, это дает клубу из Татарстана время на то, чтобы найти достойную замену и договориться с ним.

Сначала фаворитом в борьбе пост главного тренера считался бывший наставник «Родины» и «Химок» Франк Артига. Однако испанец сейчас на руках имеет действующий до конца сезона контракт с ангольским «Петру Атлетику».

Франк Артига vk.com/fckhimki_official

«Рубин» на выкуп контракта на пойдёт, но дождаться тренера до июня, когда он станет свободным, он был готов. В связи с этим, по данным СМИ, в Казани собирались до конца сезона доверить команду Виталию Кафанову. Но, видимо, идея назначить главным не имеющего соответствующего опыта тренера вратарей сборной России (даже на полгода) показалась не самой лучшей.

Поэтому, как сообщил журналист Иван Карпов, в «Рубине» сделали выбор в пользу Срджана Благоевича. А неоднозначный комментарий сербского тренера только добавил оснований считать, что в контракте с казанским клубом будет стоять именно его подпись.

Я действительно разговариваю с разными клубами. Сейчас было бы некорректно говорить о деталях или подтверждать какую-то конкретную информацию. При этом я уже ранее говорил, что российский футбол мне интересен. Срджан Благоевич футбольный тренер

При этом он говорит не только с российскими клубам. По информации сербских журналистов, Благоевич может вместо РПЛ отправиться работать в чемпионат Китая, где им интересуется «Бэйцзин Гоань».

Начинал тренировать с самых низов

Срджан Благоевич родился 6 июня 1973 года в Белграде. Занимался футбол, но, не достигнув значимых успехов, завязал с ним в 28 лет из-за серьезной травмы и последующей операции. Следующие восемь лет он работал в академии, а в возрасте 35 лет дал старт тренерской карьере.

На первых порах Благоевичу приходилось зарабатывать репутацию за счет работы в низших лигах Сербии (в таких командах, как «Сремчица», «Ковачевац», «Срем Яково» и др.). Первое весомое достижение на тренерском поприще было получено во время работы в «Инджии» (с октября 2017 г. по октябрь 2019 г.). По итогам сезона-2018/19 команда впервые в своей истории пробилась в Суперлигу, но там Благоевич отработал только 12 туров и был уволен после седьмого поражения подряд.

На тот момент сербский тренер решился на кардинальные изменения своей жизни и принял приглашение от скромного клуба из Казахстана — «Каспия», который впервые за 19 лет пробился в Премьер-Лигу. Большую часть сезона-2020 команде угрожал вылет (10 поражений за 13 игр), но несколько побед в конце года поправили её турнирное положение, и «Каспий» сохранил прописку.

Следующий год подопечные Срджан Благоевич провели более уверенно и стали крепким середняком Казахстанской Премьер-лиги (заняли 8-е место из 14-ти). Вместе с результатом эксперты отмечали стиль, который Благоевич привил «Каспию» — смелую игру в контроль мяча. Всё это вкупе подкупило руководителей «Астаны», которая, после 6 чемпионств, последние 2 сезона подряд пролетала мимо золота. Ради возвращения на вершину столичный клуб в ноябре 2021 г. пригласил сербского тренера.

Срджан Благоевич globallookpress.com

Благоевич поставленную задачу не проваливал: «Астана» за 7 туров до конца сезона-2022 лишь на 2 очка отставала от лидирующего «Актобе», а также продолжала выступление в Кубке Казахстана. Хотя был болезненный вылет команды во втором квалификационном раунде Лиги конференций от польского «Ракува» (0:5, 0:1). Учитывая эти вводные, в клубе приняли изначально казавшееся спорное решение отправить специалиста в отставку, но в итоге оно оказалось верным — «Астана» на одно очко опередила соперников и стала чемпионом.

Всё произошло «в одночасье». Были какие-то политические изменения, потом сменилось руководство клуба, и новое руководство решило сменить тренера. Я принял это как часть работы, хотя очень сожалею, что не выполнил её до последнего матча. Срджан Благоевич футбольный тренер

Долго без работы в сентябре 2022 г. Срджан не оставался — через неделю после отставки в Казахстане он возглавил венгерский «Дебрецен». В сезоне-2022/23 команде удалось завоевать бронзовые медали и отобраться в еврокубки. Но квалификация Лиги конференций снова не далась Благоевичу (теперь проиграли в третьем раунде «Рапиду» — 0:0, 0:5). Да и в чемпионате результат ухудшился — пятое место. В клубе дали тренеру шанс начать следующий сезон, но он не был использован: «Дебрецен» в первых четырех матчах победил один раз, после чего последовала отставка.

Потрудившись 5 лет за границей, Благоевич в начале 2025 г. вернулся на родину, возглавив легендарный «Партизан». Тренер спокойно довёл команду до серебра (на момент назначения отставание от первого места уже составляло 17 очков), а в новом сезоне удалось наладить выступление на равных с «Црвеной Звездой», которая многие годы и в игровом, и финансовом плане является неоспоримым гегемоном сербского футбола.

Однако 2 ноября неожиданно для болельщиков Срджан Благоевич был отправлен в отставку. Это решение, кажется, приняли на эмоциях — после вылета из Кубка Сербии от команды Первой лиги «Мачвы» (0:2) и крупного поражения от «Чукарички» (1:4). В чемпионате «Партизан» отстал от «Црвены» всего на одно очко. Поэтому такой радикальный шаг, который сдедали в клубе, многие в Сербии расценили как «беспредел».

Изменит игру «Рубина» на 180 градусов

Летом, приезжая с «Партизаном» в Москву для участия в предсезонном Братском кубке, Благоевич говорил, что не против того, чтобы возглавить российский клуб.

Сейчас я сосредоточен на работе в «Партизане». Но, конечно, хотелось бы, чтобы наступил момент, когда я смогу поработать в России. Срджан Благоевич футбольный тренер

Впервые сербский специалист попал в сферу интересов российских клубов в конце 2023 г. Речь идет про «Сочи», но южане тогда в конечном итоге договорились с Робертом Морено. Сейчас же вскоре после отставки из «Партизана», источник издания Croatian Football News сообщил, что 52-летний сербский специалист был предложен московскому «Спартаку», оставшемуся без тренера. Но у красно-белых, которые только расстались с одним сербом, не было в планах немедленного приглашения другого.

Деян Станкович spartak.com

А вот для «Рубина» такой тренер — то, что надо. В составе казанской команды — 7 игроков из балканских стран (Сербии, Косово, Албании, Хорватии). Так что приглашение специалиста, который говорит на одном языке и имеет схожий менталитет, может улучшить коммуникацию между тренерским штабом и командой. Более того, Благоевич, работая в Казахстане, выучил русский язык, что тоже является несомненным плюсом.

Если Благоевич действительно получит должность в Казани, то «Рубин» скорее всего буден напомнить «Спартак» Станковича. Главная черта команд Срджана — тотальное владение мяча. В случае ее потери мгновенно включается прессинг. Подобный футбол требует высокой физической подготовки. В этом плане хорошо, что назначение случится именно перед долгими зимними сборами.

Всегда хотел, чтобы моя команда играла привлекательно. Для меня футбол — это эмоция. Для меня нет лучше чувства, если моя команда выигрывает именно в таком стиле. Я хочу, чтобы моя команда контролировала игру, если мяч у нас, значит, у нас есть этот контроль и больше возможностей забить и не пропустить. Срджан Благоевич футбольный тренер

Благоевич относится к категории тренеров, считающих, что все футболисты — профессионалы, которые сами следят за своим физическом состоянием и понимают причины непопадания в состав. В связи с этим Срджан в большей степени занимается не индивидуальными беседами и мотивационными разговорами с командой, а тактическими разборами соперников и построением игры в яркий и комбинационный футбол, что идёт вразрез со сдержанным стилем Рашида Рахимова.

С таким же намерением полгода назад в РПЛ заходил другой специалист европейской тренерской школы — Алексей Шпилевский. Возможно игра «Пари НН» с ним во главе стала более зрелищной, но очки за это не дают. Как бы «Рубину» не повторить ошибку соседей-волжан.