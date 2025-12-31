Итальянский «Наполи» принял решение выкупить трансфер нападающего Расмуса Хейлунна у «Манчестер Юнайтед»

Расмус Хейлунн globallookpress.com

«Пункт о выкупе контракта Хейлунна лишь формальность. Мы очень доверяем ему, а он верит в наш проект. Хейлунн очень важен для команды», — цитирует спортивного директора неаполитанцев Джованни Манну инсайдер Фабрицио Романо.

Сейчас 22-летний датчанин играет за «Наполи» на правах аренды с правом выкупа. Всего за итальянский клуб он провел 19 матчей, забил в них 7 мячей и сделал 3 голевые передачи.