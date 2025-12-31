Завершились матчи 3-го тура группового этапа Кубка африканских наций в группе Е.
Сборная Алжира одержала победу над командой Экваториальной Гвинеи со счетом 3:1.
В составе победителей отличились Зинеддин Белаид (19-я минута), Фарес Шаиби (25) и Ибрахим Маза (32). Гвинейцы ответили мячом Эмилио Нсуэ на 50-й минуте.
Результат матча
Экваториальная ГвинеяКубок африканских наций. Группа E1:3АлжирАлжир
0:1 Зинеддин Белаид 19' 0:2 Фарес Шаиби 25' 0:3 Ибрахим Маца 32' 1:3 Эмилио Нсуэ 50'
Экваториальная Гвинея: Хесус Овоно, Марвин Аньебо, Сауль Коко (Нестор Сенра 84'), Чарльз Ондо (Prince Ngaah 71'), Эмилио Нсуэ, Алекс Бальбао, Омар Маскарель (Ибан Сальвадор 46'), Пабло Ганет, Янник Байла (Gael Akogo Esono 71'), Esteban Obiang, Jose Nabil Ondo (Хосе Мачин 46')
Алжир: Антони Мандреа, Райан Айт Нури (Мехди Дорваль 46'), Мохамед Тугай (Адем Зорган 60'), Зинеддин Белаид, Химад Абделли, Рамиз Зерруки, Монсеф Бакрар, Ибрахим Маца (Айсса Манди 60'), Фарес Шаиби (Илан Кеббаль 79'), Анис Хадж-Мусса, Rafik Belghali (Юсеф Аталь 46')
Жёлтые карточки: Ибан Сальвадор 54', Пабло Ганет 83', Gael Akogo Esono 84', Марвин Аньебо 89' — Анис Хадж-Мусса 87'
В параллельном матче сборная Буркина-Фасо взяла верх над командой Судана — 2:0.
Победу «жеребцам» принесли голы Лассина Траоре на 16-й минуте и Арсина Куассе на 85-й. Отметим, что суданцы получили право на пенальти на 24-й минуте, но Аль-Джезоли Нух не реализовал удар.