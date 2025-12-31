Завершились матчи 3-го тура группового этапа Кубка африканских наций в группе Е.

Сборная Алжира одержала победу над командой Экваториальной Гвинеи со счетом 3:1.

В составе победителей отличились Зинеддин Белаид (19-я минута), Фарес Шаиби (25) и Ибрахим Маза (32). Гвинейцы ответили мячом Эмилио Нсуэ на 50-й минуте.

Результат матча

Экваториальная Гвинея Кубок африканских наций. Группа E 1:3 Алжир Алжир

0:1 Зинеддин Белаид 19' 0:2 Фарес Шаиби 25' 0:3 Ибрахим Маца 32' 1:3 Эмилио Нсуэ 50'

Экваториальная Гвинея: Хесус Овоно, Марвин Аньебо, Сауль Коко ( Нестор Сенра 84' ), Чарльз Ондо ( Prince Ngaah 71' ), Эмилио Нсуэ, Алекс Бальбао, Омар Маскарель ( Ибан Сальвадор 46' ), Пабло Ганет, Янник Байла ( Gael Akogo Esono 71' ), Esteban Obiang, Jose Nabil Ondo ( Хосе Мачин 46' )

Алжир: Антони Мандреа, Райан Айт Нури ( Мехди Дорваль 46' ), Мохамед Тугай ( Адем Зорган 60' ), Зинеддин Белаид, Химад Абделли, Рамиз Зерруки, Монсеф Бакрар, Ибрахим Маца ( Айсса Манди 60' ), Фарес Шаиби ( Илан Кеббаль 79' ), Анис Хадж-Мусса, Rafik Belghali ( Юсеф Аталь 46' )

Жёлтые карточки: Ибан Сальвадор 54', Пабло Ганет 83', Gael Akogo Esono 84', Марвин Аньебо 89' — Анис Хадж-Мусса 87'