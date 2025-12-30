31 декабря в 3-м туре группового этапа Кубка африканских наций по футболу сыграют Экваториальная Гвинея и Алжир. Начало игры — в 19:00 мск.

Экваториальная Гвинея

Турнирное положение: Экваториальная Гвинея занимает последнее место с отставанием в шесть баллов от лидера Алжира, а также в три — от второго в группе Буркина-Фасо и третьего Судана.

Команда уже не сможет пробиться в плей-офф с первой-второй строчки, тем не менее, еще сохраняет теоретические шансы выйти из группы с третьей позиции в случае победы.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура группового раунда Кубка африканских наций сборная потерпела поражение от Судана (0:1).

Перед этим в предыдущем туре этой же стадии турнира коллектив также остался без очков, когда на этот раз с результатом 1:2 проиграл Буркина-Фасо.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних играх, два из которых были официальными, а одна — товарищеской, Экваториальная Гвинея проиграла.

Такая форма сулит номинальным хозяевам плохие шансы на победу, особенно если учесть явное преимущество соперника в классе, и только фактор мотивации может помочь им совершить сенсацию.

Марвин Аньебо — автор пока что единственного гола команды в Кубке африканских наций.

Алжир

Турнирное положение: Алжир с шестью очками лидирует в группе, на три балла опережая второй Буркина-Фасо и третий Судан, а также на шесть — четвертую Экваториальную Гвинею.

Команда не только уже вышла в плей-офф Кубка африканских наций, но и обеспечила себе первое место, поэтому в последнем туре может позволить себе даже проиграть без ущерба турнирным позициям.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура группового раунда Кубка африканских наций сборная одержала победу над Буркина-Фасо (1:0).

Перед этим в предыдущем туре этой же стадии турнира коллектив также набрал максимум очков, когда на этот раз с результатом 3:0 разгромил Судан.

Не сыграют: травмирован — Ауар, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 18-ти последних играх, которые были официальными и товарищескими, Алжир ни разу не проиграл, а в двух последних матчах выиграл.

Такая форма сулит гостям отличные шансы на успех или по крайней мере на ничью, особенно если учесть явное преимущество в классе над соперником.

Рияд Марез — лучший бомбардир команды в Кубке африканских наций с тремя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей Экваториальной Гвинеи забивала только одна команда

в трех из четырех последних матчей Алжир выиграл «всухую»

в трех из пяти последних матчей Алжира забивали больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Алжир — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.70. Ничья — в 3.50, победа Экваториальной Гвинеи — в 5.50.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.25 и 1.65.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей Экваториальной Гвинеи забивал только один из соперников. Так было и в двух из трех последних поединков этих оппонентов.

Между тем, в трех из четырех последних матчей Алжир выиграл «всухую».

Ставка: только одна команда забьёт за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что номинальные гости выиграют и не пропустят, ведь так было в их трех из четырех последних матчей.

Ставка: «сухая» победа Алжира за 2.60.